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  1. В Украине

До 25 тысяч евро на собственный бизнес: стартовал грантовый конкурс

16:19, 6 августа 2023
Украинские компании смогут получить гранты на развитие бизнеса от EU4Business.
До 25 тысяч евро на собственный бизнес: стартовал грантовый конкурс
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Украинский фонд стартапов при финансировании Европейского Союза и Правительства Германии объявил грантовый конкурс на развитие бизнеса от EU4Business, – сообщает Министерство цифровой трансформации.

Общий бюджет конкурса составляет 750 тысяч евро. 30 компаний, которые создают инновационные продукты и услуги или хотят расширяться на экспорт, смогут получить до 25 тысяч евро.

Чтобы принять участие в программе, необходимо:

  • иметь зарегистрированное общество с ограниченной ответственностью;
  • не вести бизнес на временно оккупированных территориях, а также во враждебных странах;
  • численность наемных работников должна составлять от 11 до 100 человек;
  • зарабатывать не более 10 миллионов евро в год;
  • не быть банкротом и не иметь долгов;
  • разрабатывать инновационные продукты или иметь потенциал работать на экспорт.

Кроме того, не менее 51% акций бизнеса должно принадлежать украинцам.

Дедлайн подачи заявок - 25 августа 2023 года.

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