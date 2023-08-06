До 25 тысяч евро на собственный бизнес: стартовал грантовый конкурс

Украинские компании смогут получить гранты на развитие бизнеса от EU4Business.

Украинский фонд стартапов при финансировании Европейского Союза и Правительства Германии объявил грантовый конкурс на развитие бизнеса от EU4Business, – сообщает Министерство цифровой трансформации.

Общий бюджет конкурса составляет 750 тысяч евро. 30 компаний, которые создают инновационные продукты и услуги или хотят расширяться на экспорт, смогут получить до 25 тысяч евро.

Чтобы принять участие в программе, необходимо:

иметь зарегистрированное общество с ограниченной ответственностью;

не вести бизнес на временно оккупированных территориях, а также во враждебных странах;

численность наемных работников должна составлять от 11 до 100 человек;

зарабатывать не более 10 миллионов евро в год;

не быть банкротом и не иметь долгов;

разрабатывать инновационные продукты или иметь потенциал работать на экспорт.

Кроме того, не менее 51% акций бизнеса должно принадлежать украинцам.

Дедлайн подачи заявок - 25 августа 2023 года.

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