Реально ли вернуть переплату за газ – разъяснение

Если клиент сменил поставщика газа, но оплатил счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть. Об этом сообщил «Нафтогаз Украины» на странице в Facebook.
Как это сделать:
- обратиться лично к предыдущей газоснабжающей компании и написать заявление на возврат переплаты;
- предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 рабочих дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату;
- только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа.
В компании отмечают, что действенного механизма по переводу средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует.
В случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования о возврате переплаты потребителю, он имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЕКП от 21.09.2017 года № 1156.
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