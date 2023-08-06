Реально ли вернуть переплату за газ – разъяснение

Компания «Нафтогаз Украины» рассказала нюансы возврата переплат.

Если клиент сменил поставщика газа, но оплатил счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть. Об этом сообщил «Нафтогаз Украины» на странице в Facebook.

Как это сделать:

обратиться лично к предыдущей газоснабжающей компании и написать заявление на возврат переплаты;

предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 рабочих дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату;

только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа.

В компании отмечают, что действенного механизма по переводу средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует.

В случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования о возврате переплаты потребителю, он имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЕКП от 21.09.2017 года № 1156.

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