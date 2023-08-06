Чи реально повернути переплату за газ – роз’яснення

Компанія «Нафтогаз України» розповіла нюанси повернення переплат.

Якщо клієнт змінив постачальника газу, але оплатив рахунки за спожите блакитне паливо попередній компанії, гроші можна повернути. Про це повідомив «Нафтогаз України» на сторінці в Facebook.

Як це зробити:

звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати;

попередня газопостачальна компанія протягом 5 робочих днів має надати вам відповідь та повернути переплату;

лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу.

В компанії зазначають, що дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками, на жаль, не існує.

У разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, він має право на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156.

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