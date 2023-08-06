Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Верховная Рада урегулирует вопрос течения сроков досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в условиях войны

В производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования.

В Кодексе законов о труде может появиться еще один выходной день

Депутат от «Слуги народа» предлагает ввести в Украине День благодарения и сделать его официальным выходным днем.

Лобіст, народний депутат Мар’ян Заблоцький робить усе, щоб Україна не потрапила до ЄС та не отримала промисловий безвіз: на чиєму він боці?

Народний депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький публічно звинуватив ключові міністерства України, бо вони не підтримали його законопроект, який загрожує промисловому безвізу, спричинить підвищення цін на автомобілі та дозволить ввозити в Україну неліквідну продукцію з ЄС.

Минюст предлагает ограничить сроки хранения данных о коррупционерах в Реестре коррупционеров и не вносить туда данные, если коррупционер уплатил админштраф

Также предлагается определить новые основания для внесения в Реестр коррупционеров.

Судьи просят реализовать свое право на свободное волеизъявление путем проведения собрания судей для избрания председателя суда

Что прямо сейчас происходит в Коминтерновском районном суде Одесской области.

  1. В мире

В Молдове сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, которые направлялись в Украину

15:41, 6 августа 2023
Из-за аварии поезд не доехал до украинского речного порта в Рени.
В Молдове сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, которые направлялись в Украину
Источник фото: ArmyInform
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Молдове на пути к украинскому речному порту в Рени сошли с рельсов шесть вагонов с зерном в составе поезда из 61 вагона, – сообщает Reuters.

«Предварительная причина аварии – чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», – говорится в сообщении железной дороги Молдовы.

Отмечается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд следовал на участке линии Кульма-Чадыр-Лунга до Рени, украинского транспортного узла на Дунае.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео