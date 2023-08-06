В Молдове сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, которые направлялись в Украину

Из-за аварии поезд не доехал до украинского речного порта в Рени.

Источник фото: ArmyInform

В Молдове на пути к украинскому речному порту в Рени сошли с рельсов шесть вагонов с зерном в составе поезда из 61 вагона, – сообщает Reuters.

«Предварительная причина аварии – чрезвычайно высокая температура, из-за которой рельсы потеряли прочность», – говорится в сообщении железной дороги Молдовы.

Отмечается, что шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, когда поезд следовал на участке линии Кульма-Чадыр-Лунга до Рени, украинского транспортного узла на Дунае.

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