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«Закончилось терпение»: Давид Арахамия заявил, что депутата Торохтия исключат из фракции и будут просить сложить мандат

Сначала Давид Арахамия доказывал, что ситуация с выездом за границу депутата из «Слуги народа» Богдана Торохтия не так критична, как с Аристовым.

ВСП рассмотрит отстранение судьи Приморского райсуда Одессы Ильи Лонского от правосудия по ходатайству САП

НАБУ и САП рассказали, что подозревают судью Приморского райсуда в покушении на предоставление средств другой судье этого же суда за принятие нужного решения по делу.

Высший совет правосудия сможет запрещать трансляцию только при наличии соответствующих ходатайств

Теперь трансляция заседания ВСП будет проходить по умолчанию, если участники заседания не будут просить о закрытом заседании.

Верховная Рада урегулирует вопрос течения сроков досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении в условиях войны

В производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования.

В Кодексе законов о труде может появиться еще один выходной день

Депутат от «Слуги народа» предлагает ввести в Украине День благодарения и сделать его официальным выходным днем.

  1. В Украине

Срок действия ID-карты истек: что делать

22:00, 6 августа 2023
Документы будут действовать до окончания войны.
Срок действия ID-карты истек: что делать
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Многие украинцы столкнулись с тем, что срок действия их ID-карты истекает в период военного положения. Однако волноваться не стоит, такие документы будут действовать до окончания войны. Об этом сообщает МВД Украины.

В случае, если срок действия ID-карты истек за 30 дней до 24 февраля 2022 и после - такие документы все еще будут иметь свою силу. То же касается и паспорта-книжечки, если срок вклеивания фото в 25 и 45 лет наступил в период военного положения.

Кроме того, документы будут действовать во время действия военного положения и еще 30 дней после обнародования указа о его отмене.

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