Срок действия ID-карты истек: что делать

Документы будут действовать до окончания войны.

Многие украинцы столкнулись с тем, что срок действия их ID-карты истекает в период военного положения. Однако волноваться не стоит, такие документы будут действовать до окончания войны. Об этом сообщает МВД Украины.

В случае, если срок действия ID-карты истек за 30 дней до 24 февраля 2022 и после - такие документы все еще будут иметь свою силу. То же касается и паспорта-книжечки, если срок вклеивания фото в 25 и 45 лет наступил в период военного положения.

Кроме того, документы будут действовать во время действия военного положения и еще 30 дней после обнародования указа о его отмене.

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