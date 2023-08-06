Українці отримують вірусну розсилку під виглядом листа від CERT-UA

Вірус MerlinAgent дає віддалений доступ до комп'ютера.

Джерело фото: LegalHub.online

Українські державні організації можуть отримувати електронні листи з вірусом MerlinAgent під виглядом рекомендацій від урядової команди CERT-UA. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Команда виявила та дослідила розповсюдження листів з використанням електронної поштової адреси [email protected]. Листи з темою «Рекомендації CERT-UA з налаштувань програм MS Office» містять вкладений файл «ВНУТРІШНІ КІБЕРЗАГРОЗИ.chm» нібито від імені CERT-UA.

Відкриття CHM-файлу може призвести до виконання JavaScript-коду, що, у свою чергу, забезпечить запуск PowerShell-скрипта. За допомогою вірусу MerlinAgent зловмисники отримують віддалений доступ до комп'ютера жертви та можуть виконувати команди, завантажувати і видаляти файли.

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