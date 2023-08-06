Маск та Цукерберг збираються провести поєдинок на арені: буде пряма трансляція

Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів.

Американський мільярдер Ілон Маск анонсував пряму трансляцію свого поєдинку з Марком Цукербергом у соціальній мережі X, що належить йому (раніше Twitter). Про це написав Маск на своїй сторінці у соцмережі.

Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів.

Як відомо, 22 червня Цукерберг прийняв виклик Маска з'ясувати стосунки у поєдинку. Той викликав голову Meta на бій після того, як у мережі з'явилася інформація про наміри компанії запустити додаток — конкурент X. Обидва бізнесмени домовилися битися на арені в Лас-Вегасі.

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