У Повітряних силах розповіли, чи запускала рф ракети з території Білорусі під час нічної атаки

Пуск «Кинджалів», ймовірно, був з району Тамбова.

Під час нічної атаки 6 серпня російські окупанти запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал». Цілком ймовірно, що вони могли летіти через територію Білорусі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що пуск «Кинджалів», ймовірно, був з району Тамбова. Речник припустив, що російські ракети могли пролетіти через Білорусь. Зараз цю інформацію уточнюють.

«Але було помічено проліт повітряних цілей саме через Білорусь. Це вже не вперше, тому нічого дивного немає», - сказав Ігнат.

Як відомо, російські окупаційні війська в ніч на неділю, 6 серпня, застосували 70 повітряних цілей для атак по українських територіях.

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