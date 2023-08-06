Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

Денис Маслов пропонує уточнити закон про відбір суддів КСУ Дорадчою групою

Пропоновані зміни стосуються повноважень з’їзду суддів України.

Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Уряд пропонує встановити підстави для невнесення даних до Реєстру корупціонерів

Кабмін пропонує удосконалити порядок притягнення до відповідальності у сфері декларування.

У «Слузі народу» розповіли, що Конституція буде змінена, і там не буде згадок про міста та села

У Конституції після війни не буде міст, селищ чи сіл, - розповіли у «Слузі народу».

  1. В Україні

У Повітряних силах розповіли, чи запускала рф ракети з території Білорусі під час нічної атаки

11:22, 6 серпня 2023
Пуск «Кинджалів», ймовірно, був з району Тамбова.
У Повітряних силах розповіли, чи запускала рф ракети з території Білорусі під час нічної атаки
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Під час нічної атаки 6 серпня російські окупанти запустили по Україні аеробалістичні ракети «Кинджал». Цілком ймовірно, що вони могли летіти через територію Білорусі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що пуск «Кинджалів», ймовірно, був з району Тамбова. Речник припустив, що російські ракети могли пролетіти через Білорусь. Зараз цю інформацію уточнюють.

«Але було помічено проліт повітряних цілей саме через Білорусь. Це вже не вперше, тому нічого дивного немає», - сказав Ігнат.

Як відомо, російські окупаційні війська в ніч на неділю, 6 серпня, застосували 70 повітряних цілей для атак по українських територіях. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео