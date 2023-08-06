В Воздушных силах рассказали, запускала ли ракеты с территории Беларуси во время ночной атаки

Пуск «Кинжалов», вероятно, был из района Тамбова.

Во время ночной атаки 6 августа российские оккупанты запустили по Украине аэробалистические ракеты «Кинжал». По всей вероятности, они могли лететь через территорию Беларуси. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что пуск «Кинжалов», вероятно, был из района Тамбова. Спикер предположил, что российские ракеты могли пролететь через Беларусь. В настоящее время эту информацию уточняют.

«Но был замечен пролет воздушных целей именно через Беларусь. Это уже не первый раз, поэтому ничего удивительного нет», - сказал Игнат.

Как известно, российские оккупационные войска в ночь на воскресенье, 6 августа, применили 70 воздушных целей для атак по украинским территориям.

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