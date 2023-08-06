Китай всколыхнул мощное землетрясение: разрушены более 100 зданий, ранен 21 человек

В провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера.

Фото: gettyimages.com

В восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Китайского центра землетрясений, стихийное бедствие глубиной 10 км произошло 6 августа в 02:33 ночи в уезде Пинъюань города Тайчжоу. В результате землетрясения двадцать один человек получил ранения.

Кроме того, обрушились 126 построек. China Railway Group приостановила движение некоторых поездов на таких маршрутах, как железная дорога Пекин-Шанхай и Пекин-Коулун.

Ранее мы писали, что на Закарпатье произошло землетрясение.

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