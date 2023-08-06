Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судьи просят реализовать свое право на свободное волеизъявление путем проведения собрания судей для избрания председателя суда

Что прямо сейчас происходит в Коминтерновском районном суде Одесской области.

Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

В «Слуге народа» рассказали, что Конституция будет изменена, и там не будет упоминаний о городах и селах

В Конституции после войны не будет городов, поселков или сел, – рассказали в «Слуге народа».

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

12:55, 6 августа 2023
Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 9529 о внесении изменений в статью 331 Уголовного процессуального кодекса по усовершенствованию отдельных вопросов рассмотрения ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Данным законопроектом предлагается дополнить статью 331 УПК новой частью следующего содержания:

«В случае невозможности в определенный настоящим Кодексом срок судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционный суд, оно может быть передано на рассмотрение другому судье, определенному в порядке, установленном частью третьей статьи 35 настоящего Кодекса, или рассмотрено председательствующим, а в его отсутствие - другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд внутри юрисдикции различных апелляционных судов в порядке, предусмотренном абзацем вторым этой части.

Вопрос о передаче ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для рассмотрения в другой суд решается председателем соответствующего суда апелляционной инстанции (председателем Кассационного уголовного суда Верховного Суда в случае передачи между судами в пределах юрисдикции различных апелляционных судов) по мотивированному представлению (суда апелляционной инстанции) безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, о чем выносится соответствующее определение. Споры о подсудности между судами в данном случае не допускаются».

Как отмечают авторы этого законопроекта – народные депутаты Сергей Демченко и Георгий Мазурашу, необходимость принятия данного законопроекта обусловлена наличием случаев, при которых ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей не может быть рассмотрено судьей (коллегией судей) в определенный законом срок, из-за временного отсутствия такого судьи (одного судьи из коллегии судей) в связи с болезнью, пребыванием в отпуске или другим законным основанием.

Существование таких случаев оказывает негативное влияние на эффективность уголовного производства и на соблюдение прав его участников.

Решение данной проблемы предложено законопроектом посредством дополнения статьи 331 УПК Украины нормой, ранее действовавшей как норма пункта 205 раздела XI Переходные положения настоящего кодекса.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео