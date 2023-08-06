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  1. У світі

Китай сколихнув потужний землетрус: зруйновано понад 100 будівель, поранена 21 людина

13:45, 6 серпня 2023
У провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера.
Китай сколихнув потужний землетрус: зруйновано понад 100 будівель, поранена 21 людина
Фото: gettyimages.com
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У східній китайській провінції Шаньдун стався землетрус магнітудою 5,5 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Китайського центру землетрусів, стихійне лихо глибиною 10 км сталося 6 серпня о 02:33 ночі в повіті Пін'юань міста Тайчжоу. Унаслідок землетрусу двадцять одна людина отримала поранення.

Крім того, обвалилися 126 будівель. China Railway Group призупинила рух деяких поїздів на таких маршрутах, як залізниця Пекін-Шанхай і Пекін-Коулун.

Раніше ми писали, що на Закарпатті стався землетрус.

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