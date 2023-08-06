Маск и Цукерберг намерены провести поединок на арене: будет прямая трансляция

Все вырученные деньги пойдут на благотворительность для ветеранов.

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с Марком Цукербергом в принадлежащей ему социальной сети X (ранее Twitter). Об этом написал Маск на своей странице в соцсети.

Все вырученные деньги пойдут на благотворительность для ветеранов.

Как известно, 22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал голову Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение – конкурент X. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.