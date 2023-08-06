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Маск и Цукерберг намерены провести поединок на арене: будет прямая трансляция

12:37, 6 августа 2023
Все вырученные деньги пойдут на благотворительность для ветеранов.
Маск и Цукерберг намерены провести поединок на арене: будет прямая трансляция
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Американский миллиардер Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с Марком Цукербергом в принадлежащей ему социальной сети X (ранее Twitter). Об этом написал Маск на своей странице в соцсети.

Все вырученные деньги пойдут на благотворительность для ветеранов.

Как известно, 22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке. Тот вызвал голову Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение – конкурент X. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

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