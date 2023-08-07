Марк Цукерберг предложил дату поединка с Илоном Маском

Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа, но пока не получил подтверждения от оппонента

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с основателем Space X и Tesla, а также владельцем социальной платформы Х (ранее Twitter) Илоном Маском 26 августа. Об этом Цукерберг написал в Threads.

Он отметил, что предложил Маску провести сражение 26 августа, но не получил подтверждения от оппонента.

Ранее Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с Марком Цукербергом в социальной сети X.

Добавим, что Маск готов покрыть финансовые расходы на судебный процесс пользователям, потерявшим работу из-за сообщения или лайка на платформе.

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