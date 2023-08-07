Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Верховном Суде сообщили об очередных финансовых проблемах – что известно

Впрочем, премии на уровне 30% для работников аппарата Суда до конца года обеспечить удастся.

Законотворчество депутата от «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого угрожает промышленному безвизу, - выводы Минэкономики

Депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий регистрирует одинаковые законопроекты под разными номерами, которые угрожают промышленному безвизу и приведут к росту цен на автомобили.

Давид Арахамия предлагает штрафовать водителей за громкие звуки на 17 тысяч грн

В случае повторного нарушения водителям будет грозить штраф в 34 тысячи гривен.

Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

  1. В мире

Марк Цукерберг предложил дату поединка с Илоном Маском

10:11, 7 августа 2023
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа, но пока не получил подтверждения от оппонента
Марк Цукерберг предложил дату поединка с Илоном Маском
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что готов провести бой с основателем Space X и Tesla, а также владельцем социальной платформы Х (ранее Twitter) Илоном Маском 26 августа. Об этом Цукерберг написал в Threads.

Он отметил, что предложил Маску провести сражение 26 августа, но не получил подтверждения от оппонента.

Ранее Илон Маск анонсировал прямую трансляцию своего поединка с Марком Цукербергом в социальной сети X.

Добавим, что Маск готов покрыть финансовые расходы на судебный процесс пользователям, потерявшим работу из-за сообщения или лайка на платформе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Сас
    Сергій Сас
    суддя Конституційного Суду України
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді