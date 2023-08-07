Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Глава НАПК Новиков написал письмо Денису Шмыгалю с возмущением, что Кабмин регистрирует законопроекты без разрешения НАПК, документ

Единственный орган по формированию антикоррупционной политики – это НАПК: Глава НАПК Александр Новиков выразил Денису Шмыгалю свое возмущение, что Кабмин не пригласил его на заседание Кабмина, а Минюст вообще «присвоил» функции Агентства.

В УК внесут изменения об освобождении по решению суда от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших его из-за вооруженной агрессии и временной оккупации

Как предлагает Минюст, в отбытый срок наказания суд будет зачислять срок со дня, когда исполнение наказания было невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации.

Правоохранители расследуют 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении: Рада урегулирует проблему

Какие периоды не будут включать в сроки досудебного расследования: Комитет рекомендует Раде принять закон.

Депутаты предлагают ограничить зарплаты и другое денежное довольствие должностных лиц суммой в 100 тысяч грн

Зарплату и денежное довольствие из бюджета, а также зарплату руководителям госпредприятий предлагается ограничить размером в 100 тысяч грн.

  1. В Украине

Задержали пособницу кремля: готовила воздушный удар рф по Николаевщине во время визита Зеленского

11:44, 7 августа 2023
СБУ задержала информаторку рф, которая готовила воздушный удар рф по Николаевской области, в частности, во время визита Президента.
Задержали пособницу кремля: готовила воздушный удар рф по Николаевщине во время визита Зеленского
Источник фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На Николаевщине задержали информаторку спецслужб рф, которая накануне недавней рабочей поездки Президента Украины в область собирала разведданные о запланированном визите, – сообщает Служба безопасности.

Злоумышленница пыталась установить время и ориентировочный маршрут Главы государства по территории области.

Сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита. В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской пособницы, чтобы получить новые данные о ее российских «кураторах» и задачах.

В результате установлено, что вражеская информаторка должна была также выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова. Оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области.

Сотрудники СБУ задержали пособницу рф «на горячем» при попытке передачи разведданных захватчикам.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області