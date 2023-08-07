Задержали пособницу кремля: готовила воздушный удар рф по Николаевщине во время визита Зеленского

СБУ задержала информаторку рф, которая готовила воздушный удар рф по Николаевской области, в частности, во время визита Президента.

Источник фото: СБУ

На Николаевщине задержали информаторку спецслужб рф, которая накануне недавней рабочей поездки Президента Украины в область собирала разведданные о запланированном визите, – сообщает Служба безопасности.

Злоумышленница пыталась установить время и ориентировочный маршрут Главы государства по территории области.

Сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита. В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской пособницы, чтобы получить новые данные о ее российских «кураторах» и задачах.

В результате установлено, что вражеская информаторка должна была также выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова. Оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области.

Сотрудники СБУ задержали пособницу рф «на горячем» при попытке передачи разведданных захватчикам.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

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