ВСП уточнил изменения о проведении конкурса на должность председателя Службы судебной охраны

Изменено ответственное лицо, которое предоставляет дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны.

Высший совет правосудия опубликовал уточнение о проведении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны.

В соответствии с решением Высшего совета правосудия от 3 августа 2023 года изменено ответственное лицо, которое предоставляет дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны.

Претендентам необходимо обращаться к главному специалисту отдела кадрового обеспечения, государственной службы и работе с территориальными управлениями управления по работе с персоналом и пенсионному обеспечению центрального органа управления Службы судебной охраны Костюченко Александра Павловича. Контакты: (097) 714-44-01, [email protected].

Место, дата и время начала проведения конкурса: Государственная судебная администрация Украины (г. Киев, ул. Липская, 18/5), 25 августа 2023, 11:00.

Условия проведения объявленного 25 июля 2023 конкурса с изменениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.