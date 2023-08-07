На фронте погиб бывший народный депутат Сергей Слабенко

Сергей Слабенко погиб во время боевых действий в Запорожской области.

В боях в Запорожском направлении погиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

У Сергея остались жена с сыном и дочерью.

Сергей Слабенко – уроженец Волыни, в парламент избрался по 19 округу от блока Виктора Ющенко «Наша Украина». В 2002-2006 годах был председателем подкомитета по деятельности судов и судопроизводства Комитета по вопросам правовой политики.

С 2006 по 2009 год работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского облсовета.

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