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  1. В Україні

В Україні відновлять перевірки підприємств торгівлі – посипляться штрафи

12:38, 7 серпня 2023
З 1 жовтня податківці відновлять перевірки касових апаратів.
В Україні відновлять перевірки підприємств торгівлі – посипляться штрафи
Джерело фото: Texty.org
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В Україні з 1 жовтня відновлять перевірки та штрафи за торгівлю без касових апаратів. Йдеться про реєстратори розрахункових операцій (РРО). Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, пише «Українського радіо».

«Я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені», – сказав Гетманцев.

Державна податкова служба має законні повноваження здійснювати перевірки стосовно використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або портативних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) підприємцями. В разі виявлення будь-яких порушень під час перевірки, ДПС має право накласти штраф на підприємця.

Ці штрафи стосуються кожної транзакції, яка не була правильно фіскалізована. Величина штрафу залежить від суми чека та кількості порушень, виявлених під час перевірки.

Як штрафуватимуть за торгівлю без касових апаратів:

  • Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями
  • Друге та наступні порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями.

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