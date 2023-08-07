Мінфін оприлюднив основні джерела фінансування держбюджету України у 2023 році

Джерелами фінансування державного бюджету є військові облігації, кредити від Міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

Міністерство фінансів опублікувало джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році.

Так, станом на 4 серпня 2023 року, найбільшими ресурсами у поточному році є:

макрофінансова допомога від Європейського Союзу - 11,4 млрд доларів;

ОВДП - 9,2 млрд доларів;

гранти від Сполучених Штатів Америки - 8,5 млрд доларів;

кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування - 3,6 млрд доларів;

пільгове фінансування від Канади - 1,7 млрд доларів.

Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 28 млрд доларів.

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