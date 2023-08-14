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Громадяни, які евакуювалися із Куп’янського району, можуть знайти безкоштовне житло: що відомо

09:19, 14 серпня 2023
Знайти житло можна зареєструвавшись на сайті «Прихисток».
Громадяни, які евакуювалися із Куп’янського району, можуть знайти безкоштовне житло: що відомо

Мешканці, які евакуюються з населених пунктів Куп’янського району Харківської області, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми «Прихисток». Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ініціатива «Прихисток» створена за принципом дошки оголошень. Власники житла, які готові прихистити у себе вдома переселенців, залишають оголошення про вільне житло та контакти. А люди, які потребують житла, можуть одразу його знайти та забронювати на декілька днів або довший період. Житло у межах програми надається безкоштовно.

Знайти житло можна зареєструвавшись на сайті «Прихисток». Після реєстрації за допомогою системи фільтрів можна підібрати оптимальне помешкання та зв’язатися з його власником.

За умовами програми ті, хто надав прихисток, отримають компенсацію від держави на сплату комунальних послуг.

Мінреінтеграції визначено Урядом відповідальним виконавцем проекту «Прихисток». Наразі Міністерство веде відповідний облік та координує компенсацію витрат власникам житла за прихисток переселенців.

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