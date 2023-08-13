Польша закупает вертолеты «Апачи» и танки «Абрамс», чтобы перекрыть границу с Беларусью

В списке вооружения, которое усилит польскую безопасность на Брестском направлении, также танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50, высокомобильная реактивная артиллерийская система HIMARS.

Польша перекроет границу с Беларусью вертолетами Апачи и танками Абрамс. Необходимые закупки будут осуществлены с понедельника, 14 августа. Об этом заявил министр обороны Республики Польша Мариуш Блащак, сообщает Польское радио.

«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США в ответ на наш запрос относительно ударных вертолетов «Апачи». «Абрамсы» вместе с «Апачами» сформируют барьер, который закроет Брестские ворота», - сообщил глава Минобороны Польши.

Он пояснил, что «Брестские ворота – это равнина в окрестностях Бреста, то есть границы с Беларусью».

«Дело в том, что танки «Абрамс» вместе с «Апачами» составляют непроницаемое препятствие», – подчеркнул Блащак.

Среди вооружения, которое усилит польскую безопасность на Брестском направлении, министр также упомянул танки K2 Black Panther из Южной Кореи, боевые самолеты FA-50, высокомобильную реактивную артиллерийскую систему HIMARS.

«После восемнадцатилетнего перерыва мы восстановили военную часть – 1-ю ракетную бригаду», – добавил глава Минобороны.

Он отметил, что для производства оружия Польшей используются как отечественная оборонная промышленность, так и заводы оборонной промышленности стран-союзниц.

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