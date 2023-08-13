Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В УК внесут изменения об освобождении по решению суда от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших его из-за вооруженной агрессии и временной оккупации

Как предлагает Минюст, в отбытый срок наказания суд будет зачислять срок со дня, когда исполнение наказания было невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации.

Судья купил в кабинет телевизор, но неизвестные вставили в него записывающее устройство

Скандальный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

В Реестре – пока ноль: что будет дальше с законом об олигархах

Так или иначе, но требование об антиолигархических мерах остается в перечне условий для переговоров о вступлении в ЕС, и речь не идет о Реестре олигархов.

Парламент принял закон, которым засекретил в Реестре судебных решений определенный вид определений хозяйственных судов

Верховная Рада внесла изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий решений.

Адвокатом, который лично рассказал судье, что думает о ее решении, займется КДКА

Адвокат намекнул, что судью могут даже вывезти в Бахмут.

  1. В мире

В российском Белгороде прогремел мощный взрыв, поврежден жилой дом: фото и видео

18:17, 13 августа 2023
Поврежден фасад и окна многоэтажки.
В российском Белгороде прогремел мощный взрыв, поврежден жилой дом: фото и видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В российском Белгороде взрывом поврежден жилой дом и машины. Об этом сообщают росСМИ.

Пропагандисты заявили, что за городом якобы сбили БПЛА.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», – заявил губернатор Гладков.

В сети сообщают о попадании обломка беспилотника в фасад дома.

Обломки фасада повредили припаркованные вблизи автомобили.

Ранее мы писали, что в рф разбился истребитель, экипаж погиб.

Добавим, что в Москве раздался мощный взрыв: над городом летел беспилотник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду