В российском Белгороде прогремел мощный взрыв, поврежден жилой дом: фото и видео

Поврежден фасад и окна многоэтажки.

В российском Белгороде взрывом поврежден жилой дом и машины. Об этом сообщают росСМИ.

Пропагандисты заявили, что за городом якобы сбили БПЛА.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», – заявил губернатор Гладков.

В сети сообщают о попадании обломка беспилотника в фасад дома.

Обломки фасада повредили припаркованные вблизи автомобили.

Ранее мы писали, что в рф разбился истребитель, экипаж погиб.

Добавим, что в Москве раздался мощный взрыв: над городом летел беспилотник.

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