В российском Белгороде прогремел мощный взрыв, поврежден жилой дом: фото и видео

В российском Белгороде взрывом поврежден жилой дом и машины. Об этом сообщают росСМИ.
Пропагандисты заявили, что за городом якобы сбили БПЛА.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО, в районе села Соломино сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», – заявил губернатор Гладков.
В сети сообщают о попадании обломка беспилотника в фасад дома.
Обломки фасада повредили припаркованные вблизи автомобили.
Ранее мы писали, что в рф разбился истребитель, экипаж погиб.
Добавим, что в Москве раздался мощный взрыв: над городом летел беспилотник.
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