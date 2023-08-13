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  1. В Україні

На деяких ділянках фронту можна виявити 5 мін на квадратний метр, — Резніков

19:38, 13 серпня 2023
На даний час Україна є найбільш замінованою країною у світі.
На деяких ділянках фронту можна виявити 5 мін на квадратний метр, — Резніков
Фото: Getty Images
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На деяких ділянках лінії фронту може бути виявлено до п'яти мін на один квадратний метр. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю виданню The Guardian.

«Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України», - зазначив міністр.

«Звертаючись з терміновим проханням до союзників Олексій Резніков розповів, що його солдати викопують по п’ять мін на кожен квадратний метр у місцях, закладених російськими військами, щоб спробувати зірвати контрнаступ України», - пише видання.

За словами Резнікова, під час нинішнього етапу контрнаступу, Україні критично потрібно більше обладнання для розмінування - від мінних тралів до торпед Банглора.

«Також життєво необхідно розширити та прискорити підготовку саперів. Це повинно бути швидким і систематичним. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя та забезпечує просування наших військ», - додав міністр.

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