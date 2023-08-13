На деяких ділянках фронту можна виявити 5 мін на квадратний метр, — Резніков

На даний час Україна є найбільш замінованою країною у світі.

Фото: Getty Images

На деяких ділянках лінії фронту може бути виявлено до п'яти мін на один квадратний метр. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю виданню The Guardian.

«Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України», - зазначив міністр.

«Звертаючись з терміновим проханням до союзників Олексій Резніков розповів, що його солдати викопують по п’ять мін на кожен квадратний метр у місцях, закладених російськими військами, щоб спробувати зірвати контрнаступ України», - пише видання.

За словами Резнікова, під час нинішнього етапу контрнаступу, Україні критично потрібно більше обладнання для розмінування - від мінних тралів до торпед Банглора.

«Також життєво необхідно розширити та прискорити підготовку саперів. Це повинно бути швидким і систематичним. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя та забезпечує просування наших військ», - додав міністр.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.