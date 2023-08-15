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  1. В Украине

Считается ли врученной повестка, найденная в почтовом ящике: объяснение

22:00, 15 августа 2023
Уклонение от мобилизации предусматривает юридическую ответственность.
Считается ли врученной повестка, найденная в почтовом ящике: объяснение
Источник фото: 24 Канал

В Украине действует всеобщая мобилизация для призыва граждан на военную службу. Повестки могут быть вручены военнообязанным представителями ТЦК и СП даже в публичных местах. Однако недавно появились сообщения от граждан, что они находят повестки в военкоматы в своих почтовых ящиках, – сообщает Оbozrevatel.

Отмечается, что такой способ рассылки повесток не равноценен вручению, но в этом случае гражданин должен учитывать полученную информацию, когда находит повестку в своем почтовом ящике.

Законодательство не предусматривает юридической ответственности за неприезд в ТЦК по вызову, который был найден в почтовом ящике. Несмотря на это, ТЦК может составлять административные протоколы. Это может создать сложные последствия, такие как ограничение доступа к банковским счетам, блокирование счетов, или даже запрет на распоряжение движимым или недвижимым имуществом.

Повестка считается врученной, если были соблюдены все законные требования. В частности, ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах.

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