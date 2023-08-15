Суд избрал меру пресечения председателю райсовета в Одесской области, подозреваемого в похищении катера экоинспекции

Суд применил к должностному лицу арест до 5 октября с возможностью выйти под залог в размере 5 368 000 гривен.

Фото: МВД Украины

Киевский районный суд Одессы взял под стражу председателя Белгород-Днестровского райсовета Григория Мельниченко, подозреваемого в похищении катера Госэкоинспекции. Об этом говорится в решении суда.

Суд частично согласовал ходатайство прокурора и применил к должностному лицу арест до 5 октября с возможностью выйти под залог. Размер залога – 5 368 000 гривен.

По данным следствия, чиновник завладел скоростным катером Госэкоинспекции под предлогом якобы сохранения государственного имущества от российских обстрелов. Далее он перевез его на территорию завода в городе Беляевка. Судно оценили в 2 млн. 690 тыс. гривен.

Мельниченко задержали 10 августа и сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что у главы райсовета в Одесской области Григория Мельниченко и экс-губернатора Сергея Гриневецкого проводят обыски.

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