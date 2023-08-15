Суд обрав запобіжний захід голові райради на Одещині, якого підозрюють у викраденні катера екоінспекції

Суд застосував до посадовця арешт до 5 жовтня з можливістю вийти під заставу в розмірі 5 368 000 гривень.

Фото: МВС України

Київський районний суд Одеси взяв під варту голову Білгород-Дністровської райради Григорія Мельниченка, якого підозрюють у викраденні катера Держекоінспекції. Про це йдеться у рішенні суду.

Суд частково погодив клопотання прокурора і застосував до посадовця арешт до 5 жовтня з можливістю вийти під заставу. Розмір застави — 5 368 000 гривень.

За даними слідства, посадовець заволодів швидкісним катером Держекоінспекції під приводом нібито збереження державного майна від російських обстрілів. Далі він перевіз його на територію заводу у місті Біляївка. Судно оцінили у 2 млн 690 тис. гривень.

Мельниченка затримали 10 серпня і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у глави райради на Одещині Григорія Мельниченка та ексгубернатора Сергія Гриневецького проводять обшуки.

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