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В Україні поновлюються строки надання адмінпослуг і видачі документів дозвільного характеру

Кабмін поновлює строки надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.

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В Україні поновлюються строки надання адмінпослуг і видачі документів дозвільного характеру

16:04, 15 серпня 2023
Кабмін поновлює строки надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.
В Україні поновлюються строки надання адмінпослуг і видачі документів дозвільного характеру

Уряд вирішив поновити строки надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру. Про це йдеться у постанові від 8 серпня 2023 р. № 828.

Відповідно до неї Кабмін постановив поновити строки надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, які були зупинені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру».

Нагадаємо, відповідно до п. 1 у лютому 2022 року були зупинені строки надання, крім строків надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації актів цивільного стану, суб’єктами (особами), що провадять діяльність під час воєнного стану, адміністративних послуг суб’єктами їх надання та строки видачі дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні (крім надання адміністративних послуг у сфері будівництва, визначених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”).

Постанова набере чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Також Уряд визнав такими, що втратили чинність:

  • від 28 лютого 2022 р. № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру»
  • від 9 березня 2022 р. № 233 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165»
  • пункт 3 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою КМУ від 19 квітня 2022 р. № 480 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану»
  • пункт 4 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою КМУ від 24 червня 2022 р. № 722 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану».

Автор: Наталя Мамченко

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