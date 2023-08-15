В Украине возобновляются сроки предоставления админуслуг и выдачи документов разрешительного характера

Кабмин возобновляет сроки предоставления административных услуг и выдачи документов разрешительного характера.

Правительство решило восстановить сроки предоставления административных услуг и выдачи документов разрешительного характера. Об этом говорится в постановлении от 8 августа 2023 г. №828.

В соответствии с ней Кабмин постановил восстановить сроки предоставления административных услуг и выдачи документов разрешительного характера, остановленных в соответствии с пунктом 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 165 «Об остановке сроков предоставления административных услуг и выдаче документов разрешительного характера».

Напомним, согласно п. 1 в феврале 2022 года были остановлены сроки предоставления, кроме сроков предоставления административных услуг в сферах государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, государственной регистрации актов гражданского состояния, субъектами (лицами), осуществляющими деятельность во время военного положения, административных услуг субъектами их предоставления и сроки выдачи разрешительными органами документов разрешительного характера на время военного положения в Украине (кроме предоставления административных услуг в сфере строительства, определенных Законом Украины “О регулирование градостроительной деятельности”).

Постановление вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Также Правительство признало утратившими силу:

от 28 февраля 2022 г. № 165 «Об остановке сроков предоставления административных услуг и выдаче документов разрешительного характера»

от 9 марта 2022 г. № 233 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 165»

пункт 3 изменений, вносимых в постановления КМУ, утвержденные постановлением КМУ от 19 апреля 2022 г. № 480 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно деятельности нотариусов и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения»

пункт 4 изменений, вносимых в постановления КМУ, утвержденные постановлением КМУ от 24 июня 2022 г. № 722 «Некоторые вопросы осуществления разрешительных и регистрационных процедур в строительстве в условиях военного положения».

Автор: Наталья Мамченко

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