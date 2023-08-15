В рф суд оштрафовал Wikimedia на 2 млн рублей за якобы «фейки» о войне

Назначен штраф в размере 2 млн рублей фонду Wikimedia за неудаление из Википедии якобы «неправдивой информации» о войне в Украине.

Суд в рф назначил административный штраф в размере 2 млн рублей фонду Wikimedia за неудаление из "Википедии" якобы фейков о войне в Украине. Об этом сообщают росСМИ.

Фонд Wikimedia признали виновным в "неудалении подлежащей удалению информации".

Роскомнадзор требовал удалить две статьи, содержащие якобы "недостоверную информацию" об оккупантах в Украине и о событиях в Краматорске.

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