Расходы прокуратуры отнесли к первоочередным для Госказначейства

Их приравняли по статусу к расходам на национальную безопасность и оборону

Кабмин отнес расходы прокуратуры к тем, ассигнования по которым должны открываться в первую очередь. Соответствующие изменения внесены 8 августа в Порядок исполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения (постановление 824).

Так, первая очередь в пункте 18 Порядка дополнена распорядителями средств государственного бюджета, обеспечивающих осуществление организации и процессуального руководства досудебным расследованием.

Следовательно, в первую очередь в случае исполнения полномочий Казначейством в особом режиме открытия ассигнований из государственного бюджета по расходам и предоставлению кредитов осуществляется по расходам общего фонда государственного бюджета также распорядителей средств государственного бюджета, обеспечивающих осуществление организации и процессуального руководства досудебным расследованием. То есть, их приравняют к расходам на национальную безопасность и оборону, обеспечению деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Офиса Президента.

Соответственно Казначейство и органы Казначейства осуществляют платежи по поручениям клиентов с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета в первую очередь по расходам на национальную безопасность и оборону и осуществление мер правового режима военного положения, а также распорядителей (получателей) средств государственного бюджета, обеспечивающих оборудование рабочих мест для выполнения функциональных обязанностей оперативным составом пунктов управления в возможных местах развертывания Ставки Верховного Главнокомандующего и осуществляющих материально-техническое, транспортное, социально-бытовое и другое обеспечение деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Офиса Президента Украины и распорядителей средств государственного бюджета, обеспечивающих осуществление организации и процессуального руководства досудебным расследованием.

Напомним, функции главного распорядителя средств Государственного бюджета Украины по финансовому обеспечению деятельности прокуратуры осуществляются Офисом Генерального прокурора.

Автор: Наталья Мамченко

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