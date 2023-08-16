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Видатки прокуратури віднесли до першочергових для Держказначейства

08:00, 16 серпня 2023
Їх прирівняли за статусом до видатків на національну безпеку і оборону.
Видатки прокуратури віднесли до першочергових для Держказначейства

Кабмін відніс видатки прокуратури до тих, асигнування за якими мають відкриватися в першу чергу. Відповідні зміни внесені 8 серпня до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану (постанова 824).

Так, перша черга у пункті 18 Порядку доповнена «розпорядниками коштів державного бюджету, які забезпечують здійснення організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням».

Отже, у першу чергу в разі виконання повноважень Казначейством в особливому режимі відкриття асигнувань із державного бюджету за видатками та наданням кредитів здійснюється за видатками загального фонду державного бюджету також розпорядників коштів державного бюджету, які забезпечують здійснення організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Тобто, їх прирівняють до видатків на національну безпеку і оборону, забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента.

Відповідно Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка у першу чергу за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету, які забезпечують обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача та здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та розпорядників коштів державного бюджету, які забезпечують здійснення організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Нагадаємо, функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності прокуратури здійснюються Офісом Генерального прокурора.

Автор: Наталя Мамченко

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