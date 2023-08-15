У рф суд оштрафував Wikimedia на 2 млн рублів за нібито «фейки» про війну

Призначено штраф у розмірі 2 млн рублів фонду Wikimedia за невидалення з Вікіпедії нібито «неправдивої інформації» про війну в Україні.

Суд у рф призначив адміністративний штраф у розмірі 2 млн рублів фонду Wikimedia за невидалення з "Вікіпедії" нібито фейків про війну в Україні. Про це повідомляють росЗМІ.

Фонд Wikimedia визнали винним у "невидаленні інформації, що підлягає видаленню".

Роскомнагляд вимагав видалити дві статті, які нібито містять "недостовірну інформацію" про окупантів в Україні та про події в Краматорську.

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