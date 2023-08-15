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В Україні поновлюються строки надання адмінпослуг і видачі документів дозвільного характеру

Кабмін поновлює строки надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.

Кабмін затвердив Порядок функціонування центру збору фінансової звітності: про чию звітність йдеться

Дія нового Порядку поширюється на державні органи та на підприємства, що становлять суспільний інтерес, ПАТ, материнські підприємства груп, у складі яких є підприємства, що становлять суспільний інтерес.

Верховний Суд вказав на недопустимість дискримінації суб’єкта владних повноважень як сторони публічно-правового спору

Суб’єкти владних повноважень, зокрема органи виконавчої влади, не можуть зазнавати дискримінації під час участі як сторона у процесі вирішення у суді публічно-правових спорів, - позиція Верховного Суду.

Громадянин, який вирішив розповісти судді, що думає про її ухвалу на обшук, отримав кримінальне провадження

Вища рада правосуддя взяла «на контроль» інцидент з тиском на слідчу суддю Солом’янського райсуду Києва.

КДКА не зобов’язані публікувати проекти рішень про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, - ВКДКА

Дисциплінарні палати КДКА є квазісудовими органами і вимагати від комісій оприлюднювати проекти рішень у дисциплінарних справах так само безглуздо, як просити суддів публікувати проекти вироків у кримінальних справах перед судовими засіданнями, зазначив голова ВКДКА.

  1. У світі

У рф суд оштрафував Wikimedia на 2 млн рублів за нібито «фейки» про війну

15:59, 15 серпня 2023
Призначено штраф у розмірі 2 млн рублів фонду Wikimedia за невидалення з Вікіпедії нібито «неправдивої інформації» про війну в Україні.
У рф суд оштрафував Wikimedia на 2 млн рублів за нібито «фейки» про війну

Суд у рф призначив адміністративний штраф у розмірі 2 млн рублів фонду Wikimedia за невидалення з "Вікіпедії" нібито фейків про війну в Україні. Про це повідомляють росЗМІ.

Фонд Wikimedia визнали винним у "невидаленні інформації, що підлягає видаленню".

Роскомнагляд вимагав видалити дві статті, які нібито містять "недостовірну інформацію" про окупантів в Україні та про події в Краматорську.

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