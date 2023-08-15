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  1. В Україні

Чи вважається врученою повістка, знайдена в поштовій скриньці: пояснення

22:00, 15 серпня 2023
Ухилення від мобілізації передбачає юридичну відповідальність.
Чи вважається врученою повістка, знайдена в поштовій скриньці: пояснення
Джерело фото: 24 Канал

В Україні діє загальна мобілізація для призову громадян на військову службу. Повістки можуть бути вручені військовозобов'язаним представниками ТЦК та СП навіть у публічних місцях. Проте недавно з'явилися повідомлення від громадян, що вони знаходять повістки до військкоматів у своїх поштових скриньках, – повідомляє Оbozrevatel.

Зазначається, що такий спосіб розсилки повісток не рівноцінний врученню, але в цьому випадку громадянин має враховувати отриману інформацію, коли знаходить повістку у своїй поштовій скриньці.

Законодавство не передбачає юридичної відповідальності за неприїзд до ТЦК за викликом, який був знайдений у поштовій скриньці. Незважаючи на це, ТЦК може складати адміністративні протоколи. Це може створити складні наслідки, такі як обмеження доступу до банківських рахунків, блокування рахунків, або навіть заборона на розпорядження рухомим або нерухомим майном.

Повістка вважається врученою, якщо було дотримано всіх законних вимог. Зокрема, ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає обов'язок громадян з'явитися до ТЦК у строки, зазначені в отриманих ними документах.

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