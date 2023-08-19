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Верховна Рада збирається змінити закон про національні меншини, щоб привести його у відповідність до висновку Венеційської комісії

Зокрема, пропонується встановити, що окремі обмеження права на використання мови національної меншини не застосовуються до мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, з моменту відповідного визнання та протягом 5 років з дня прийняття Верховною Радою рішення про скасування такого статусу.

Справи, що надходять з судів після зміни підсудності, необхідно зареєструвати та розглянути – РСУ

Діяльність Полтавського та Індустріального райсудів визнана незадовільною.

Мар’яна Безугла та Олексій Гончаренко пропонують запровадити новий вид дисциплінарного стягнення для військовослужбовців

Також у проекті передбачено заохочення для військовослужбовців у вигляді поновлення у військовому званні.

Нові плани ВККС – конкурси для кандидатів та діючих суддів, відновлення кваліфікаційного оцінювання та доля резерву на посади суддів

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів розповіли, чого очікувати від Комісії до кінця 2023 року та закликали кандидатів на посади суддів взяти участь у найближчому конкурсі.

АРМА пропонує, щоб ВАКС направляв АРМА на виконання судові рішення про стягнуті санкційні активи

АРМА: Паралельність санкційного і кримінального процесів також ускладнює пошук управителів на активи, оскільки можливість їх подальшого стягнення є фактором непередбачуваності та додаткового ризику для потенційного управителя.

  1. В Україні

Підготовка до Дня Незалежності: столичний Хрещатик перекриють на тиждень – КМВА

09:48, 19 серпня 2023
У Києві з 20 серпня до 28 серпня перекриють центр міста – КМВА.
Підготовка до Дня Незалежності: столичний Хрещатик перекриють на тиждень – КМВА

Водіїв столиці попереджають про тимчасове обмеження руху протягом тижня на вулиці Хрещатик через підготовку до святкових подій до Дня Незалежності України.  Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Автомобільний рух буде перекритий на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. Перекриття діятимуть з 23:00 години 20 серпня до 23:30 години 28 серпня.

Раніше ми писали, які заходи відбудуться у Києві до Дня Державного прапору та Дня Незалежності.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, чого чекати українцям на День Незалежності.

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