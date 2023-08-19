Підготовка до Дня Незалежності: столичний Хрещатик перекриють на тиждень – КМВА

У Києві з 20 серпня до 28 серпня перекриють центр міста – КМВА.

Водіїв столиці попереджають про тимчасове обмеження руху протягом тижня на вулиці Хрещатик через підготовку до святкових подій до Дня Незалежності України. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Автомобільний рух буде перекритий на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького. Перекриття діятимуть з 23:00 години 20 серпня до 23:30 години 28 серпня.

Раніше ми писали, які заходи відбудуться у Києві до Дня Державного прапору та Дня Незалежності.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, чого чекати українцям на День Незалежності.

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