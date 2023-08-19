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Ракетный удар по центру Чернигова: количество пострадавших выросло до 117, в городе объявили траур

16:52, 19 августа 2023
Число пострадавших возросло до 117 человек, 7 погибших, в городе объявили траур с 19 по 21 августа.
Ракетный удар по центру Чернигова: количество пострадавших выросло до 117, в городе объявили траур

Число пострадавших из-за ракетного удара российских оккупантов по центру Чернигова 19 июня возросло до 117 человек, 7 погибших, в городе объявили траур с 19 по 21 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

«По состоянию на 15.25 от атаки террористов на центр Чернигова пострадали 117 человек, из них 7 погибли», — отметил он.

Также Ломако сообщил, что в связи с террористической атакой России на Чернигов 19 - 21 августа объявлены на днях траура.

Ранее МВД показало кадры ликвидации последствий террористического удара по Чернигову.

Добавим, что организатор выставки дронов Мария Берлинская прокомментировала удар по Чернигову.

В Министерстве внутренних дел отметили, что основные жертвы обстрела в Чернигове были вне драмтеатра. Пострадавшие находились в автотранспорте или переходили дорогу, а также возвращались из церкви.

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