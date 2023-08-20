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В штате Иллинойс принят закон, обязывающий родителей-блоггеров компенсировать детям половину заработка, если они в кадре

15:20, 20 августа 2023
Учетные записи популярных детей, иногда могут зарабатывать 20 000 долларов США или более, но обычно их ведут родители.
В штате Иллинойс принят закон, обязывающий родителей-блоггеров компенсировать детям половину заработка, если они в кадре
Источник фото: blackCAT/E+/Getty Images

Начиная с 1 июля 2024 года родители в штате Иллинойс должны будут откладывать 50% заработка за часть контента в заблокированный целевой фонд для ребенка в зависимости от процента времени, которое они появляются в видео. Об этом сообщает СNN.

Так, в СМИ объяснили, что, например, если у 50% видео снимается ребенок, он должен получить 25% средств; если дети в 100% видео, они должны получить 50% заработка. Однако это касается только случаев, когда ребенок появляется на экране более 30% видеоблогов в течение 12 месяцев.

Это произошло благодаря тому, что губернатор штата Иллинойс подписал законопроект о внесении изменений в Закон штата о детском труде, который позволит подросткам старше 18 лет подавать в суд на своих родителей, если они были изображены в монетизированных видео в социальных сетях и это не компенсировалось должным образом.

Многие родители-блоггеры YouTube или влиятельные люди в социальных сетях публикуют несколько видео ежемесячно или еженедельно, делясь интимными подробностями своей жизни, начиная от семейных финансовых проблем и рождения нового ребенка до открывания новых игрушек или просмотра телефона или табеля ребенка. Хотя в этих монетизированных видео в основном фигурируют дети, родители не имеют юридических обязательств отдавать им какую-либо часть заработка.

Между тем учетные записи популярных детей, иногда могут зарабатывать 20 000 долларов США или более, но обычно их ведут родители и нечасто они создаются на имя ребенка из-за возрастных ограничений на платформах социальных сетей, пояснили в СМИ.

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