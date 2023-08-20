У штаті Іллінойс прийнято закон, який зобов’язує батьків-блогерів компенсувати дітям половину заробітку, якщо вони у кадрі

Облікові записи популярних дітей іноді можуть заробляти 20 000 доларів США або більше, але зазвичай їх ведуть батьки.

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Починаючи з 1 липня 2024 року, батьки в штаті Іллінойс повинні будуть відкладати 50% заробітку за частину контенту в заблокований цільовий фонд для дитини залежно від відсотка часу, який вони з’являються у відео. Про це повідомляє СNN.

Так, у ЗМІ пояснили, що, наприклад, якщо на 50% відео знімається дитина, вона має отримати 25% коштів; якщо діти в 100% відео, вони повинні отримати 50% заробітку. Однак це стосується лише випадків, коли дитина з’являється на екрані більше ніж у 30% відеоблогів протягом 12 місяців.

Це сталося завдяки тому, що губернатор штату Іллінойс підписав законопроект про внесення змін до Закону штату про дитячу працю, який дозволить підліткам старше 18 років подавати до суду на своїх батьків, якщо вони були зображені у монетизованих відео в соціальних мережах і це не компенсувалося належним чином.

Багато батьків-блогерів YouTube або впливових людей у ​​соціальних мережах публікують кілька відео щомісяця чи щотижня, ділячись інтимними подробицями свого життя, починаючи від сімейних фінансових проблем і народження нової дитини до відкривання нових іграшок або перегляду телефону чи табеля дитини. Хоча в цих монетизованих відео в основному фігурують діти, батьки не мають юридичних зобов’язань віддавати їм будь-яку частину заробітку.

Тим часом облікові записи популярних дітей іноді можуть заробляти 20 000 доларів США або більше, але зазвичай їх ведуть батьки і нечасто вони створюються на ім'я дитини через вікові обмеження на платформах соціальних мереж, пояснили в ЗМІ.

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