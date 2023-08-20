Чи може сімейний лікар відмовити пацієнту в укладенні декларації

Як знайти заклади, що підписали договори з НСЗУ, та перевірити кількість укладених з лікарем декларацій.

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У Національній службі здоров'я України відповіли, у якому випадку сімейний лікар може відмовити пацієнту в укладенні декларації.

Так, там пояснили що лікар не має права відмовляти в укладенні декларації через вік, стать, соціальний статус, історію хвороб, національність пацієнта тощо.

Однак, сімейний лікар, терапевт або педіатр має право відмовитись приймати декларацію, якщо має оптимальну кількість пацієнтів і в медзакладі лікарям не дозволено перевищувати оптимальну кількість пацієнтів.

Оптимальний ліміт декларацій:

у терапевтів – 2000 декларацій,

у сімейних лікарів – 1800 декларацій,

у педіатрів – 900 декларацій.

Знайти заклади, що підписали договори з НСЗУ, та перевірити кількість укладених з лікарем декларацій можна на дашборді «Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги». Також таку інформацію можна уточнити у оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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