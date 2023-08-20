На війні загинув український актор Олексій Хільський

35-річний Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання на передовій.

На фронті загинув відомий український актор Олексій Хільський. Трагічну новину у Фейсбук повідомила його дружина.

Чоловік служив у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанту взводу розвідроти. Він брав участь у наступальній операції на Херсоні, захищав Бахмут та Соледар.

35-річний захисник був двічі поранений, але після лікування та відновлення знову повертався на фронт.

Хільський відомий за ролями в серіалах "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни", "Нюхач".

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