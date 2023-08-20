Ліки від яких хвороб безоплатні для дітей: роз’яснення МОЗ

Йдеться про медикаменти, які застосовують у разі онкологічних та інших рідкісних захворювань.

В Україні неповнолітні мають право отримати ліки проти багатьох хвороб безоплатно. Зокрема йдеться про онкологічні та інші рідкісні захворювання, пояснює МОЗ.

З повним переліком хвороб можна ознайомитись за посиланням.

Як й де отримати ліки безоплатно?

Для цього потрібно звернутись до лікаря, після чого пройти обстеження й отримати призначення на той чи інший препарат.

Завдяки призначенню, ви матимете право отримати необхідні дитині ліки безоплатно у вашій лікарні або в будь-якій іншій, куди їх доставили Медзакупівлі.

Що робити у разі відсутності ліків у лікарні?

"Ви можете звернутися до будь-якої іншої лікарні та отримати препарати там або ініціювати їх перерозподіл між медзакладами. Ця процедура відбувається напряму між структурними підрозділами охорони здоров’я. Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області", - повідомили у МОЗ.

Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Після перерозподілу, ліки з одного медичного закладу йдуть в інший.

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