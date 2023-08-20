На войне погиб украинский актер Алексей Хильский

35-летний Алексей Хильский погиб во время выполнения боевого задания на передовой.

На фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Трагическую новость в Фейсбуке сообщила его жена.

Мужчина служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательной операции в Херсоне, защищал Бахмут и Соледар.

35-летний защитник был дважды ранен, но после лечения и возобновления снова возвращался на фронт.

Хильский известен по ролям в сериалах "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны", "Нюхач".

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