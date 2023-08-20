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В парламенте подготовили изменения по конфискации товаров, перемещенных через границу с сокрытием от таможенного контроля

Как предлагают депутаты, соответствующее нарушение будет влечь штраф в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров или без таковой.

Банк отказал в открытии счета на денежную помощь, требуя наличия смартфона и цифровой подписи: что решила Большая Палата

Истец указал на незаконность отказа банковских учреждений в открытии ему банковского счета для «єПідтримки» путем использования смартфона, который истец иметь не обязан.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

Расходы прокуратуры отнесли к первоочередным для Госказначейства

Их приравняли по статусу к расходам на национальную безопасность и оборону

Верховный Суд указал на недопустимость дискриминации субъекта властных полномочий как стороны публично-правового спора

Субъекты властных полномочий, в частности органы исполнительной власти, не могут подвергаться дискриминации при участии как сторона в процессе разрешения в суде публично-правовых споров, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

На войне погиб украинский актер Алексей Хильский

14:41, 20 августа 2023
35-летний Алексей Хильский погиб во время выполнения боевого задания на передовой.
На войне погиб украинский актер Алексей Хильский

На фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Трагическую новость в Фейсбуке сообщила его жена. 

Мужчина служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШВ в должности главного сержанта взвода разведроты. Он участвовал в наступательной операции в Херсоне, защищал Бахмут и Соледар.

35-летний защитник был дважды ранен, но после лечения и возобновления снова возвращался на фронт.

Хильский известен по ролям в сериалах "На твоей стороне", "Наседка", "Крепостная", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны", "Нюхач". 

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