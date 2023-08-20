Может ли семейный врач отказать пациенту в заключении декларации

Как найти заведения, подписавшие договоры с НСЗУ, и проверить количество заключенных с врачом деклараций.

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В Национальной службе здоровья Украины ответили, в каком случае семейный врач может отказать пациенту в заключении декларации.

Да, там объяснили, что врач не имеет права отказывать в заключении декларации через возраст, пол, социальный статус, историю болезней, национальность пациента и т.д.

Однако семейный врач, терапевт или педиатр имеет право отказаться принимать декларацию, если имеет оптимальное количество пациентов и в медучреждении врачам не разрешено превышать оптимальное количество пациентов.

Оптимальный лимит деклараций:

у терапевтов – 2000 деклараций,

у семейных врачей – 1800 деклараций,

у педиатров – 900 деклараций.

Найти заведения, подписавшие договоры с НСЗУ, и проверить количество заключенных с врачом деклараций можно на дашборде «Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи». Также такую информацию можно уточнить у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

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