Ракетний удар в Чернігові: очільник ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що тривають слідчі дії

Чаус зазначив, що захід «не передбачав залучення глядачів» і це мала бути «закрита зустріч представників бізнесу і волонтерів».

Джерело фото: npu.gov.ua

У чернігівському драмтеатрі, по якому 19 серпня завдали ракетного удару російські окупанти, мав відбуватися «закритий захід». Про це в ефірі телемарафону заявив очільник місцевої ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами захід «не передбачав залучення глядачів» і це мала бути «закрита зустріч представників бізнесу і волонтерів».

«Організатори звернулися з листом, що вони проводитимуть закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів», – наголосив він.

Чаус додав, що наразі тривають слідчі дії.

За його словами, «сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було, але це має встановити слідство».

«Більшість постраждалих – це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті», – заявив глава Чернігівської ОВА.

Як повідомили у Національній поліції України, станом на ранок, 20 серпня, поліцейські продовжують слідчі дії на місці трагедії. Поліція несе службу в посиленому режимі, на допомогу громадянам зорієнтовано максимальну кількість особового складу. Внаслідок ворожої атаки загинуло 7 людей, кількість поранених зросла до 148.

Також МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Крім того, в Чернігові росія зруйнувала дві пам'ятки архітектури. Вщент зруйновано Драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджень зазнала П'ятницька церква.

Додамо, що організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову. Також у місті оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

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