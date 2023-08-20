Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Звільнення від відбування покарання з іспитовим строком не вплине на формування думки інших осіб про неприпустимість порушення Правил дорожнього руху, - Верховний Суд розглянув справу

Верховний Суд висловив позицію щодо важливості формування думки інших осіб про неприпустимість порушення ПДР.

У парламенті підготували зміни щодо конфіскації товарів, переміщених через кордон з приховуванням від митного контролю

Як пропонують депутати, відповідне порушення буде тягнути штраф в розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів або без такої.

Банк відмовив у відкритті рахунку на грошову допомогу, вимагаючи наявності смартфона і цифрового підпису: що вирішила Велика Палата

Позивач вказав на незаконність відмови банківських установ у відкритті йому банківського рахунку для «єПідтримки» шляхом використання смартфона, який позивач мати не зобов'язаний.

Верховна Рада може збільшити строк адміністративного затримання кривдників у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції

Зокрема пропонується збільшити до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису.

Видатки прокуратури віднесли до першочергових для Держказначейства

Їх прирівняли за статусом до видатків на національну безпеку і оборону.

  1. В Україні

Ракетний удар в Чернігові: очільник ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що тривають слідчі дії

15:37, 20 серпня 2023
Чаус зазначив, що захід «не передбачав залучення глядачів» і це мала бути «закрита зустріч представників бізнесу і волонтерів».
Ракетний удар в Чернігові: очільник ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що тривають слідчі дії
Джерело фото: npu.gov.ua

У чернігівському драмтеатрі, по якому 19 серпня завдали ракетного удару російські окупанти, мав відбуватися «закритий захід». Про це в ефірі телемарафону заявив очільник місцевої ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами захід «не передбачав залучення глядачів» і це мала бути «закрита зустріч представників бізнесу і волонтерів».

«Організатори звернулися з листом, що вони проводитимуть закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів», – наголосив він.

Чаус додав, що наразі тривають слідчі дії.

За його словами, «сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова у момент удару не було, але це має встановити слідство».

«Більшість постраждалих – це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті», – заявив глава Чернігівської ОВА.

Як повідомили у Національній поліції України, станом на ранок, 20 серпня, поліцейські продовжують слідчі дії на місці трагедії. Поліція несе службу в посиленому режимі, на допомогу громадянам зорієнтовано максимальну кількість особового складу. Внаслідок ворожої атаки загинуло 7 людей, кількість поранених зросла до 148.

Також МВС показало кадри ліквідації наслідків терористичного удару по Чернігову.

Крім того, в Чернігові росія зруйнувала дві пам'ятки архітектури. Вщент зруйновано Драматичний театр імені Т. Шевченка, пошкоджень зазнала П'ятницька церква.

Додамо, що організатор виставки дронів Марія Берлінська прокоментувала удар по Чернігову. Також у місті оголосили жалобу з 19 по 21 серпня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ірина Косцова
    Ірина Косцова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду