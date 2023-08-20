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Для держслужбовців запрацював мобільний додаток з вивчення англійської мови

21:19, 20 серпня 2023
Увійшовши до системи, держслужбовці можуть пройти тестування для визначення початкового рівня володіння англійською мовою або перейти до розділу «Урок» та продовжити своє навчання.
Для держслужбовців запрацював мобільний додаток з вивчення англійської мови
Зображення: freepik.com

Державні службовці відтепер можуть всюди і в будь-який зручний час вивчати англійську в рамках проєкту Eng4PublicService, адже запрацював мобільний додаток мультимедійної онлайн платформи EF.

Про це повідомили у НАДС.

Завантажити мобільний додаток можна, перейшовши до вкладки «Інструменти навчання» розділу «Вивчення» особистого кабінету на Порталі НАДС (тут) та обравши символ відповідної операційної системи. Він доступний як для iOS, так і для Android.

Мобільний додаток також можна завантажити безпосередньо з Google Play або App Store.

«Важливо! Для входу в мобільний додаток не використовуйте пароль особистого кабінету на порталі», - наголосили у Агентстві.

Увійшовши до системи, держслужбовці можуть пройти тестування для визначення початкового рівня володіння англійською мовою або перейти до розділу «Урок» та продовжити своє навчання. 

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