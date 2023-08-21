Избран глава Свалявского районного суда Закарпатской области

Главу избрали 21 августа.

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Судью Жиганскую Наталию Михайловну избрали главой Свалявского районного суда Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Свалявский районный суд Закарпатской области сообщает, что 21 августа 2023 года собрание судей избрало главой Свалявского районного суда Закарпатской области судью Жиганскую Наталию Михайловну», - говорится в сообщении.

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