Обрано голову Свалявського районного суду Закарпатської області

Голову обрали 21 серпня.

Зображення: freepik.com

Суддю Жиганську Наталію Михайлівну обрали головою Свалявського районного суду Закарпатської області.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

«Свалявський районний суд Закарпатської області повідомляє, що 21 серпня 2023 року збори суддів обрали головою Свалявського районного суду Закарпатської області суддю Жиганську Наталію Михайлівну», - сказано у повідомленні.

Також ми писали, що суддю Олександра Банаська обрали членом Великої Палати Верховного Суду.

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