Суддю Олександра Банаська обрали членом Великої Палати Верховного Суду

У КГС ВС обрано суддю до Великої Палати Верховного Суду.

Джерело фото: supreme.court.gov.ua

На зборах суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду до складу Великої Палати ВС строком на три роки обрали суддю Олександра Банаська.

Суддю обрали у понеділок, 21 серпня, за результатами таємного голосування.

Він розпочне виконувати свої повноваження як суддя ВП ВС з 22 серпня 2023 року.

Крім того, збори суддів КГС ВС обрали до складу об’єднаної палати КГС ВС суддю В’ячеслава Пєскова.

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