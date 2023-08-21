Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Федір Веніславський: Україна сьогодні є рівноправним суб’єктом міжнародної політики, ми висловлюємо свою точку зору, яку приймають партнери

Закулісні розмови лунають фоном уже півтора року, проте не думаю, що вони призведуть до консолідованих зусиль усіх наших партнерів щодо змушування України до перемовин, - Веніславський.

Як Рада суддів допитувала в. о. керівника Державної судової адміністрації: хроніка хаосу в ДСА

Непрозорі премії апаратів судів та ДСА, кадрові прорахунки, ювілейні книжки з нагоди 20-річчя ДСА, невиконання рішень РСУ.

Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати

Було пошкоджено чотири об’єкти правосуддя, зокрема, приміщення Чернігівського апеляційного суду, постраждав співробітник ССО, який був на службі під час ракетного удару.

В Україні з’явиться Військова поліція, - Міноборони

У Міноборони повідомили, що на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ створять Військову поліцію.

Хто претендує на очільника Служби судової охорони: стали відомі прізвища

Судово-юридичній газеті стало відомо, хто може очолити Службу судової охорони.

  1. Суд інфо
  2. / Касаційний господарський суд

Суддю Олександра Банаська обрали членом Великої Палати Верховного Суду

16:42, 21 серпня 2023
У КГС ВС обрано суддю до Великої Палати Верховного Суду.
Суддю Олександра Банаська обрали членом Великої Палати Верховного Суду
Джерело фото: supreme.court.gov.ua

На зборах суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду до складу Великої Палати ВС строком на три роки обрали суддю Олександра Банаська.

Суддю обрали у понеділок, 21 серпня, за результатами таємного голосування.

Він розпочне виконувати свої повноваження як суддя ВП ВС з 22 серпня 2023 року.

Крім того, збори суддів КГС ВС обрали до складу об’єднаної палати КГС ВС суддю В’ячеслава Пєскова.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва