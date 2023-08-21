Викрав благодійну допомогу: суд залишив у силі рішення про незастосування до військового звільнення від покарання з випробуванням

Верховний Суд залишив у силі рішення апеляції про незастосування до військовослужбовця, який викрав благодійну допомогу, звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив у силі рішення суду апеляційної інстанції, що засудив офіцера прикордонного загону, який викрав майно – благодійну допомогу загальною вартістю 238 600 гривень, – повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Суд першої інстанції визнав винуватим військовослужбовця і засудив його до п’яти років ув’знення, водночас звільнив від відбування покарання. Чернігівський апеляційний суд скасував це рішення щодо призначення покарання. Суд засудив військовослужбовця до семи років позбавлення волі та позбавив його військового звання.

Захисник обвинуваченого не погодився з вироком, оскільки вважав, що суд необґрунтовано не застосував до засудженого звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Утім, ККС ВС погодився з рішенням апеляції, зазначивши, що незастосування судом звільнення від відбування покарання з випробуванням у цьому випадку відповідає меті покарання та загальним засадам його призначення.

Постанова ККС ВС від 11 липня 2023 року у справі № 751/5204/22 (провадження № 51-2064км23).

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