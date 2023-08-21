Україна в цьому році планує виконати завдання та перейти до переговорів про вступ до ЄС, – Кулеба

Українська влада планує до кінця року виконати всі завдання Єврокомісії та розпочати переговори щодо членства в ЄС, – Дмитро Кулеба.

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Українська влада прагне виконати завдання, визначені Єврокомісією, та почати переговори щодо членства в Євросоюзі до кінця цього року, – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише пресслужба відомства

Він наголосив, що Євросоюз – «ліберальна імперія», яка має збільшувати свою міць для успішної конкуренції на глобальній арені.

За словами Кулеби, зараз Європі потрібні «нові сили та м'язи», а «втома від розширення» має поступитися здоровим глобальним амбіціям.

«З лютого 2022 року ЄС загалом і окремі держави-члени продемонстрували вже багато разів, що мають такі амбіції. Зокрема, коли надали Україні статус кандидата на членство в ЄС. Зараз українці одночасно воюють і уособлюють внутрішні трансформації. Україна налаштована виконати всі завдання, визначені Єврокомісією, та відкрити переговори щодо вступу до ЄС вже цього року», – зазначив міністр.

Глава МЗС також зазначив, що сильний Євросоюз не входить в плани диктатора рф, путін хоче, щоб блок був у хаосі, конфліктах та паралізований нерішучістю.

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