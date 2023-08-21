Украина в этом году планирует выполнить задачи и перейти к переговорам о вступлении в ЕС, – Кулеба

Украинская власть планирует до конца года выполнить все задачи Еврокомиссии и начать переговоры о членстве в ЕС, – Дмитрий Кулеба.

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Украинская власть стремится выполнить задачи, определенные Еврокомиссией, и начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца этого года, – сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба ведомства

Он отметил, что Евросоюз – «либеральная империя», которая должна увеличивать свою мощь для успешной конкуренции на глобальной арене.

По словам Кулебы, сейчас Европе нужны «новые силы и мышцы», а «усталость от расширения» должна уступить здоровым глобальным амбициям.

«С февраля 2022 года ЕС в целом и отдельные государства-члены продемонстрировали уже много раз, что имеют такие амбиции. В частности, когда предоставили Украине статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас украинцы одновременно воюют и олицетворяют внутренние трансформации. Украина настроена выполнить все задачи, определенные Еврокомиссией, и открыть переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году», – отметил министр.

Глава МИД также отметил, что сильный Евросоюз не входит в планы диктатора рф, путин хочет, чтобы блок был в хаосе, конфликтах и парализован нерешительностью.

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